PM apreende drogas e pés de maconha em casa de jovem em Godoy Moreira

Os pés de maconha foram plantados no quintal da casa

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite de quinta-feira (30), por volta das 19 horas, na Rua Andirá, um jovem em Godoy Moreira que estaria ostentando nas redes sociais pés de Cannabis sativa (maconha), bem como estaria realizando tráfico de drogas.

Após receber informações junto à Agência Local de Inteligência (ALI), a equipe Rotam, em diligências pela cidade, localizou o suspeito em frente a uma casa.

Questionado sobre os pés de maconha, ele afirmou que teria apenas um pé secando na casa, sendo possível aos policiais visualizar, ainda do lado de fora, um pé de tamanho grande de Cannabis sativa amarrado a uma viga.

Questionado se haveria mais droga em sua residência, ele negou. Os policiais entraram na casa e encontraram mais um pé plantado no quintal.

Durante as buscas na residência, foi encontrado ainda uma porção de maconha pesando três gramas e uma sacola com um tijolo de maconha pesando 155 gramas.

Ainda durante a ocorrência, foi feita busca em uma mata próxima e foi localizado mais um pé de Cannabis sativa.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de São João do Ivaí juntamente com a droga apreendida.

