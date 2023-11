PM apreende drogas e detém suspeito de tráfico em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar realizou no bairro Mutirão, em Faxinal, operação que terminou na apreensão de drogas e um indivíduo detido. A polícia suspeita que ele esteja envolvido com o tráfico de drogas. A ação ocorreu após denúncias anônimas informando que, na residência na Rua Roquete Pinto, no centro da cidade, ocorria tráfico de drogas.

Intensificado o patrulhamento e, na noite de quarta-feira (22), por volta das 21 horas, os policiais notaram intensa movimentação na residência do suspeito.

Sendo então decidido realizar a abordagem no momento em que um motociclista estava na frente da residência negociando algo com o suspeito. Ao se aproximar, e ao notar a presença policial, o motociclista se evadiu e o autor dispensou algo no chão.

Foi encontrado com o suspeito durante a abordagem R$ 14,00 e 1,2 gramas de cocaína que havia sido dispensada. Feito busca na residência, os policiais localizaram mais 8,2 gramas de cocaína dentro de uma panela elétrica, totalizando 9,3 gramas, sendo então feita a apreensão.

A polícia já havia preso ele anteriormente pelo crime de tráfico de drogas.

