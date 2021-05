PM apreende drogas e detém envolvidos com tráfico na região

Continua após publicidade

Nesta segunda-feira (10), por volta das 16h, a Polícia Militar (PM) de São Pedro do Ivaí prendeu um jovem de 20 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos de idade envolvidos numa situação de tráfico de entorpecentes, no centro da cidade.

Os dois foram flagrados após denúncias de populares e durante patrulhamento a situação foi confirmada no local, onde os suspeitos estavam atrás de um muro e tentaram dispensar um objeto quando foram abordados e identificados.

O maior assumiu a posse de um tablete de maconha que estava escondido e permitiu a entrada dos policiais na casa, onde encontraram mais drogas e dinheiro.

A esposa do suspeito acompanhou as buscas e no chão da cozinha foram encontradas 7 pedras de crack e outra porção de maconha. No quarto havia mais 12 pedras de crack em um armário, além de uma arma de fogo carregada, tipo garrucha de dois canos dentro de um tênis que estava sobre o guarda-roupas do casal.

A mulher negou qualquer conhecimento a respeito dos ilícitos encontrados, mas dentro do guarda-roupas os policiais acharam grande quantidade de dinheiro nos bolsos de três blusas. Ainda no quarto, na cômoda estavam duas porções grandes de cocaína – uma delas com uma colher dentro do pacote - e muitas cédulas de dinheiro.

A PM continuou as buscas pelo quintal e localizou dentro de um fogão velho, outra grande porção de maconha e uma caderneta com anotações do comércio das drogas, além de uma balança digital.

A mulher insistiu que não sabia nada sobre as drogas, a arma e o dinheiro. O adolescente disse que é usuário e lá estava para comprar entorpecente. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para as providências. O maior precisou ser algemado para o encaminhamento e o menor, teve a presença da avó para a liberação.