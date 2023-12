PM apreende drogas e carros em biqueira no centro de Marilândia do Sul

Diversas porções de maconha, crack e cocaína foram apreendidas na tarde de sexta-feira (30), pela Polícia Militar (PM) em uma biqueira localizada no centro de Marilândia do Sul, no norte do Paraná. Na casa usada para o tráfico de drogas também foram apreendidos dois carros com débitos administrativos. No local havia quatro suspeitos que conseguiram fugir, mas já foram identificados.

Segundo a PM, a situação ocorreu em uma residência na Rua Raymundo pereira Leão, alvo de diversas denúncias por comércio de drogas. Durante patrulhamento no local, os policiais observaram grande movimentação de usuários, momento que um Corsa Sedan chegou. O condutor do veículo entrou rapidamente no imóvel com uma sacola na mão e avisou as pessoas que estavam dentro da casa sobre a presença da polícia.

Ainda conforme o boletim de ocorrências, os suspeitos fugiram pelos fundos da casa. Entre eles estava um adolescente de 17 anos que possui diversas passagens por tráfico de drogas. Na casa a PM encontrou três invólucros de

maconha que pesaram 2,8 gramas; uma porção de crack de 12,2 gramas e 8 porções de cocaína embaladas que pesaram 1,9 gramas cada. No local também havia papéis com anotações sobre a venda de entorpecentes.

Além do Corsa, a PM também apreendeu um GM Kadett de propriedade de um dos suspeitos que fugiu. O veículo também possui débitos administrativos. Também foram apreendidos certa quantidade em dinheiro e cinco aparelhos celulares que devem ser periciados.

