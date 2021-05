PM apreende drogas, armas e munições, em São João do Ivaí

Continua após publicidade

Na noite de sábado, por volta das 22h30, a Policia Militar (PM) retirou de circulação arma de fogo, munições e drogas em São João do Ivaí, dois homens foram presos.

Conforme o boletim de ocorrência, durante patrulhamento as equipes ROTAM e do Serviço de Inteligência da 6ª CIPM, avistaram os indivíduos realizando transação comercial em uma casa na Rua José Pedroso da Silva, um dos suspeito que chegou em um Sandero branco passou uma sacola para o proprietário da casa, os quais, ao avistarem as viaturas empreenderam fuga e arremessaram objetos.

No entanto, foram contidos pelas equipes, e encontrado os pacotes arremessados, tanto na residência ao lado quanto na residência de um dos abordados. Na posse de um deles 12 pacotes pesando 4,1 quilos. O outro abordado, estava com 5.2 mil em notas diversas, oriundos da transação comercial.

Na residência em questão, segundo a Polícia Militar, é realizado tráfico de drogas, conforme diversas denúncias anônimas diretamente aos policiais. Além disso, o local também foi alvo de mandado de busca e apreensão em razão de tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo.

Ato continuo, em busca pela casa foi encontrado um pacote de dinheiro; um saco zip contendo cocaína; uma pistola Glock, modelo G22, calibre .40 alimentada com um carregador contentado 15 munições, outro carregador sobressalente com mais 15 munições, e 116 munições em saco plástico, todas calibre .40.

Também foi encontrado uma balança de precisão; uma máquina de cartão; aproximadamente 1.000 sacos zip no total, normalmente utilizados para embalar cocaína; 137 comprimidos de ecstasy; um tablete de cocaína (900 gramas) e um caderno de anotações provenientes do tráfico. No interior do veículo Sandero, foram localizados dois pinos de cocaína e R$ 750,00.

Um dos abordados possui diversas passagens, dentre elas, tráfico de drogas e receptação de veículo roubado. O outro abordado passagem por porte ilegal de arma de fogo.