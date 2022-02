PM apreende cocaína e caderno de anotações do tráfico

Da Redação

Policiais militares da ROTAM, apreenderam em São João do Ivaí na noite de quinta-feira, mais de 200 gramas de cocaína e caderno com anotações da movimentação do tráfico, em um residência no centro da cidade. Um homem que estava na residência conseguiu fugir depois de pular um muro de quase 5 metros de altura.

A apreensão foi realizada pelos policiais, após receberem informações do serviço reservado da 6ª CIPM, que na residência havia denúncias de tráfico de drogas. Sendo intensificado o patrulhamento pela região por volta das 23 horas, foi visualizado um indivíduo saindo da casa.

O homem foi abordado, e encontrado na carteira uma bucha de cocaína de 1,6 grama. Ele contou aos policiais que havia acabado de comprar a droga com o morador da casa de onde havia saído e pagado R$ 50,00 no cartão de crédito.

Diante do flagrante, a equipe foi até casa, porém teve a entrada dificultada por três cachorros de porte grande. Quando conseguiram entrar no quintal, viram ainda um indivíduo magro alto pulando o muro dos fundos com cerca de 5 metros de altura.

Durante as buscas no quintal foi encontrado enterrado um pote de vidro com cocaína que pesou 201,7 gramas e ainda caído no chão próximo ao muro um coldre para arma de fogo.

Na residência os policiais encontram um caderno com anotações do tráfico de drogas, dois celulares, um tablet, carteira de identidade de uma mulher, uma balança de precisão e uma máquina de cartão.

As equipes da PM permaneceram em buscas pelos autores da traficância, porém até o início da manhã, não havia logrado êxito na captura