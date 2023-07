PM apreende cinco motos em operação contra escapamentos irregulares

A Polícia Militar (PM) apreendeu cinco motocicletas durante blitz nesta sexta-feira (7) à noite em Cambira, no Norte do Paraná. O alvo da operação foram atrasos no pagamento de taxas e tributos de trânsito, além de irregularidades no escapamento, que vêm sendo alvo de reclamações dos moradores da cidade. As leis de trânsito proíbem mudanças no escapamento para aumentar o ruído.

Segundo a PM, 40 motocicletas foram abordadas. Além das cinco apreendidas, pelo menos outras dez foram liberadas após os proprietários quitarem na hora os débitos no sistema. Conforme ainda com a Polícia Militar, essa possibilidade está prevista na lei.

A blitz contou com apoio de dez alunos-soldados do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Apucarana, que estão concluindo o estágio de formação. A PM informou que essas operações de fiscalização serão mais frequentes a partir de agora em Cambira e nos municípios de abrangência da corporação para coibir excessos praticados por alguns motociclistas, como escapamento aberto e velocidade acima da permitida na área urbana.

