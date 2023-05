PM apreende casal de adolescentes com ecstasy em Mauá da Serra

Da Redação

A apreensão aconteceu nesta quinta-feira

Um casal de adolescentes, de 17 anos, foi apreendido por tráfico de drogas em Mauá da Serra, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) encontrou uma porção de maconha e comprimidos de ecstasy.

A PM cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do casal, no centro da cidade. Na residência estava a filha do casal, uma criança de dois anos, que foi entregue à avó materna.

No quarto do casal, em um recipiente, os policiais encontraram sete comprimidos de ecstasy e a porção de maconha. Os dois foram levados para a delegacia de Marilândia do Sul.

O que é ecstasy?

Também chamado de droga do amor, o ecstasy é uma droga psicoativa, conhecida quimicamente como 3,4-metilenodioximetanfetamina e abreviada por MDMA. O ecstasy foi produzido por uma indústria farmacêutica no ano de 1914 com o intuito de ser utilizado como supressor do apetite, mas nunca foi utilizado para essa finalidade. Nos anos 60, começou a ser utilizado por psicoterapeutas para elevar o ânimo de pacientes; e na década de 70 passou a ser consumido recreativamente, sendo disseminado principalmente entre estudantes universitários. O uso dessa droga é proibido em vários países, inclusive no Brasil.

