PM apreende carro lotado de cigarros contrabandeados na PR-466

A Polícia Miliar apreendeu no início da noite de quinta-feira (18), por volta das 18h20, um carro lotado com cigarros contrabandeados do Paraguai na PR-466. Dois homens foram presos.

Equipe de Jardim Alegre em deslocamento pela Rodovia PR-466, sentido Ivaiporã, quando se deparou com um FIAT/Linea preto, placas de SP, no mesmo sentido.

O carro estava coberto por películas de insulfilm totalmente escuro, impossibilitando assim a identificação das pessoas. Totalmente coberto por poeira de terra vermelha, típico de veículos que fazem o contrabando de cigarros.

Diante de fundada suspeita, foi dado voz de abordagem, onde o condutor do veículo ainda percorreu pela rodovia cerca de 1 km, acatando então a voz de abordagem.

Questionados motorista e passageiro, de imediato assumiram que o veículo estaria carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Sendo localizado no carro 997 maços de cigarro da marca Palermo, além da quantia de R$ 263,00 em dinheiro.

Os abordados são moradores de Castro/PR, e estariam vindo da cidade de Santa Helena, local onde carregaram o contrabando , e seguiriam até a cidade onde residem.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos envolvidos e conduzidos até a sede da 6ª CIPM de Ivaiporã. Em consulta às documentações dos envolvidos, assim como do veículo, nada de irregular foi localizado.

Os detidos e a carga de cigarros foram encaminhados até a Polícia Federal de Londrina para procedimentos pertinentes à situação.

