PM apreende carro irregular dirigido por homem com CNH cassada

Dirigir com a CNH cassada é uma infração gravíssima

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um carro com licenciamento vencido, desde o ano de 2021, que estava sendo dirigido por um motorista com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada foi apreendido em São João do Ivaí, na segunda-feira (03-07)

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu por volta das 23h30, na Rua Laércio Costa. A abordagem aconteceu após o motorista do Fiat/Fiorino ao avistar a viatura acelerar o carro com o objetivo de fugir.

- LEIA MAIS: Empresa de móveis planejados é denunciada por estelionato na região

continua após publicidade

A equipe policial foi atrás e realizou a abordagem no carro, que era ocupado pelo motorista e outras duas pessoas. Nada de ilícito foi encontrado, em revista pessoal, tampouco veicular.

Entretanto o carro apresentava irregularidades de licenciamento vencido, desde o ano de 2021 e o motorista está com a CNH cassada.

Diante da situação o veículo foi recolhido e encaminhado ao destacamento policial para os procedimentos administrativos. O condutor e seus familiares foram liberados no local.

Siga o TNOnline no Google News