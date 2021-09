Da Redação

PM apreende carreta carregada de cigarros em Marilândia

A Polícia Militar (PM) realizou a apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR 376, entre Califórnia e Marilândia do Sul, na tarde desta terça-feira (28). Uma carreta vinda de Guaíra, transportava 500 caixas de cigarros com destino a Curitiba. O motorista de 36 anos foi preso.

De acordo com o Subtenente Almir Freitas, o veículo foi abordado porque havia suspeita de que estaria carregando algo ilícito. "Tínhamos a suspeita e realizamos a abordagem. Enquanto fazíamos a verificação da carga, perguntamos ao motorista o que ele transportava e ele nos afirmou que seriam 500 caixas com pacotes de cigarros oriundos do Paraguai. O motorista alegou que receberia uma certa quantia em dinheiro para transportar a carga de Guaíra até Curitiba", informou o policial.

O motorista de 36 anos foi preso e encaminhado para a Polícia Federal (PF) em Londrina, juntamente com a carga de contrabando.