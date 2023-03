PM apreende carga de agrotóxicos contrabandeados em Jandaia do Sul

Da Redação

Produtos foram levados para delegacia

Mais de meia tonelada de insumos agrícolas contrabandeados foram apreendidos na quarta-feira pela Polícia Militar (PM) durante uma abordagem realizada na última quarta-feira (23) em Jandaia do Sul. Segundo informações da PM, os agrotóxicos estavam em uma picape Fiat Strada que trafegava pela BR-369 na região do Distrito de São José. O motorista foi preso em flagrante.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista da picape demonstrou nervosismo e acelerou, forçando a ultrapassagem de outro veículo em faixa contínua, levantando suspeita para a equipe policial, que deu sinal de parada.

Nada de ilícito foi encontrado com o motorista, porém ele admitiu estar transportando agrotóxicos. O motorista afirmou aos policiais que foi contratado para levar a carga da de Palotina até Apucarana. Ele receberia R$ 1 mil pelo transporte. No compartimento externo e compartimento interno do veículo, foram localizados 20 sacos de ráfia com unidades de inseticida timerol extra de 1kg. Ao todo, a carga somou 520 quilos. O motorista foi preso em flagrante e, segundo a polícia, quebrou o celular antes de ser encaminhado para delegacia.

