PM apreende caixa de som, após denúncia de perturbação de sossego

A Polícia Militar apreendeu uma caixa de som na noite de quinta-feira (8) em Ivaiporã. O caso aconteceu em via pública, na Av. Maranhão, após denúncia de perturbação de sossego. Um homem, responsável pela caixa de som, assinou um termo circunstanciado.

A equipe de serviço foi acionada por volta das 22 horas, para a Av. Maranhão, onde moradores das imediações relataram perturbação do sossego. No local a equipe se deparou com cinco pessoas visivelmente embriagadas e uma caixa de som ligada em volume extremamente alto.

Identificado o dono da caixa de som, a equipe solicitou para que o som fosse desligado, porém o cidadão se recusou a desligar dizendo que se tratava de uma praça e portando o local era público e ele continuaria com o som ligado.

Os policiais então indagaram se ele tinha alguma autorização para utilizar o som na praça pública e ele respondeu que não.

Sendo assim, diante do cometimento de contravenção penal, o cidadão foi conduzido até a sede da 6ª CIPM para confecção do termo circunstanciado, bem como, a caixa de som foi apreendida.

