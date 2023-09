PM apreende armas e munições após atender briga de casal em Faxinal

As armas foram apreendidas após o homem ameaçar a esposa com um revólver

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo e munições em Faxinal na noite desta quarta-feira (1°), por volta das 23 horas, na Rua Cândido Bastiani, em Faxinal. De acordo com a PM, os agentes foram até o local após acionamento de que estaria acontecendo uma briga de casal.

continua após publicidade

No local foi conversado primeiro com o homem, ele informou que havia acabado de chegar em casa e discutiu com sua convivente, mas que apesar da discussão ambos já haviam se acalmado e estaria tudo bem.

- LEIA MAIS: Após 3 meses de namoro mulher põe fim ao relacionamento e é agredida

continua após publicidade

Questionada, a esposa relatou que após chegar em casa de um passeio com sua filha, o homem passou a ofendê-la, e que ele teria mandado ela sair de casa.

Ainda segundo a mulher, ao se negar dizendo que a casa era dela, ele a teria ameaçado com um revólver, apontando e colocando a arma contra sua cabeça.

Sendo então solicitado para que o homem novamente saísse da residência, porém não houve resposta.

continua após publicidade

Foi então solicitado apoio a equipe do Destacamento de Cruzmaltina, e após entrar na casa o suspeito havia se evadido por uma janela dos fundos.

Em busca pela residência foi encontrado num quarto uma espingarda Bayard desmuniciada cal. .28 com dez munições intactas. Também foi encontrada na parte externa da residência, dentro de um freezer na varanda um revólver Taurus calibre .38 municiado com cinco projéteis.

Ambas as armas não possuem registro. Diante dos fatos foi feita a apreensão das armas e munições, confeccionado o B.O.U. e entregues a Delegacia de Polícia Civil, para as medidas cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News