PM apreende arma e munições após denúncia de caça ilegal

Após denúncia de caça ilegal em uma mata na estrada da localidade Laranja Doce em Borrazópolis, a Polícia Militar (PM) apreendeu na noite de quinta-feira (20), uma espingarda e munições, uma pessoa acabou presa.

A equipe de serviço foi o local para verificar a denúncia, e encontrou um VW Saveiro com as características repassadas pelo denunciante . Abordado, o autor confirmou que realmente transportava uma espingarda calibre .28, que foi localizada no assoalho do veículo, em frente ao banco do passageiro.

Também foi localizado dentro de uma bolsa quatro cartuchos, sendo três intactos e um deflagrado.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a arma e munições até a 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal