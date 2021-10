PM apreende arma de fogo dentro de camionete, em Faxinal

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Faxinal apreendeu uma arma de fogo que estava dentro de uma camionete, em Faxinal, na noite de quarta-feira (6). De acordo com informações divulgadas pela PM, a camionete Ford/F-100 foi abordada na Rua Santos Dumont.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe de serviço visualizou o veículo com dois indivíduos do lado de fora, e nesse momento chegou uma motocicleta Honda/CG 150.

Foi realizado a abordagem e constatado que o condutor da motocicleta não possui carteira de habilitação. Em buscas veicular foi encontrado na parte de cima da carroceria da camionete uma arma de fogo do tipo revolver calibre .32, com capacidade para seis munições, porém municiado com cinco cartuchos.

Um dos abordados saiu correndo para uma mata próxima em local sem iluminação, não sendo possível localizar o mesmo.

O dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Arma, munições e motocicleta foram apreendidas.