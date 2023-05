PM apreende aparelho de som após denúncia de perturbação do sossego

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na tarde de domingo (15) policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) apreenderam um aparelho de som em Ivaiporã, após denúncia de perturbação do sossego alheio.

A guarnição foi acionada para verificar a informação de que havia um aparelho de som com volume acima do permitido no centro da cidade.

Na residência, os policiais constataram a veracidade da denúncia e foi tentado contato com o morador.

Após algum tempo e apareceu, o rapaz estava visivelmente embriagado, e não acatou a ordem que lhe foi dada para que desligasse o som.

O autor então passou a discutir com a equipe policial dizendo que ninguém tinha direito de acabar com seu divertimento e que não desligaria, já ocorrendo no crime de desobediência, perturbação do sossego e tranquilidade.

Os policiais militares então deram voz de prisão ao autor, mesmo assim, ele ainda dizia que tiraria a farda da equipe, e que iria processar os policiais.

O detido foi encaminhado a 6ª CIPM juntamente com o aparelho de som. Ele assinou o Termo Circunstanciado, e deve responder judicialmente pela perturbação do sossego.

