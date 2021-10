PM apreende adolescentes suspeitos de tráfico de drogas

Da Redação

Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de tráfico de drogas na tarde de sábado (20). A apreensão foi na Rua Pato Branco, em Ivaiporã. Um terceiro suspeito que estava com eles conseguiu fugir.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe RPA de posse de informações, que na Rua Pato Branco, um homem junto com a amásia e um sobrinho, estariam traficando drogas, intensificou o patrulhamento nas imediações.

Por volta das 17 horas, foi visualizado o sobrinho saindo da casa. Ao ser dado voz de abordagem, ele que correu para dentro da residência gritando para o proprietário.

Este ao perceber os policiais no quintal, pegou uma bolsa escura, provavelmente contendo mais entorpecentes e dinheiro, conseguiu pular por uma janela lateral, fugindo por rumo ignorado.

Sendo então realizado buscas no adolescente, foi encontrado em seu bolso a quantia de R$ 79,00 reais em diversas notas. Realizado revista na mulher, também adolescente nada de ilícito foi localizado.

Porém, no interior da casa foi encontrado oito pedras de crack pesando 3 gramas e mais um invólucro plástico contendo pedras menores e farelos contendo 1 grama.

Diante do flagrante foi dado voz de apreensão aos menores, sendo acionado o conselho tutelar e encaminhado ambos para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as medidas cabíveis, juntamente com uma recém-nascida filha da adolescente, por não haver ninguém para deixar como responsável pela criança.