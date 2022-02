PM apreende adolescente pilotando moto adulterada

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã de quinta-feira (17) conduzindo uma motocicleta Honda CG-125 vermelha na Rua Apinagés, no Jardim Alto da Glória, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

Por volta das 11 horas, a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) em patrulhamento pela rua visualizou uma motocicleta conduzida por um indivíduo aparentando ser menor de idade. De imediato foi efetuado abordagem identificado o condutor adolescente de 17 anos de idade.

Em consulta a placa da motocicleta constava uma Honda Titan cinza com numeração do chassi, e ao verificar o número do chassi da motocicleta estava pinado restando apenas os três últimos números, não condizendo com o final dos números consultados. Indagado, o menor relatou que a motocicleta era de um amigo e tinha pegado emprestado.

continua após publicidade .

Diante dos fatos o adolescente foi apreendido e juntamente com a motocicleta apresentado na 54ª DRP de Ivaiporã para procedimentos. A avó do menor acompanhou todo o procedimento até a entrega na delegacia.