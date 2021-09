PM apreende adolescente de 14 anos empinando motocicleta

Da Redação

A Polícia Militar (PM) apreendeu um adolescente de 14 anos conduzindo uma motocicleta Honda CG-150 Fan, na Rua Pindauva no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã.

Uma guarnição foi solicitada via Copom a comparecer ao Jacutinga, onde o solicitante, um policial militar, lotado na 6ª CIPM, informou que uma motocicleta estaria realizando manobras perigosas em via pública, empinando a motocicleta.

No local em contato com o policial militar, ele relatou a equipe que esse tipo de situação é recorrente no Distrito.

Apresentou-se como condutor da motocicleta o menor de idade 14 anos. Foi checada a motocicleta que possuía pendências de licenciamento.

Dessa forma, a moto foi recolhida ao pátio da 6ª CIPM e o menor acompanhado do responsável encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã. Conselho Tutelar também foi acionado.