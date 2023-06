PM apreende adolescente com maconha em Ivaiporã

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar (PM) após ser flagrado com um cigarro e uma porção de maconha. O fato aconteceu por volta das 20 horas de sexta-feira, (02-06), na Av. Brasil, no centro de Ivaiporã.

De acordo com informações repassadas pela PM, durante patrulhamento pela Av. Brasil avistou um rapaz e o menor, que ao perceber a presença da viatura, tentou jogar algo fora.

Foi então realizada a abordagem. Ao fazer a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com o rapaz. No bolso do menor foi localizado uma porção de maconha que pesou 19 gramas. No chão foi encontrado um cigarro de maconha pesando 1 grama.

No momento em que foi localizado o ilícito pelo policial, o adolescente tentou se desvencilhar, sendo contido e imobilizado.

O outro rapaz foi liberado no local e o menor conduzido a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para procedimentos pertinentes ao fato.

