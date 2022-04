PM apreende 474 caixas de cigarros contrabandeados

Da Redação

A Polícia Militar apreendeu na tarde de sexta-feira (22), em Lidianópolis, um carregamento com 474 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Um homem foi preso.

Após denúncia anônima relatando que em um sitio (estrada da antiga cafeeira) havia um caminhão baú branco descarregando uma carga de cigarro oriundo do Paraguai, as equipes PMs de Lidianópolis e Jardim Alegre foram para as imediações e visualizaram um caminhão com as mesmas características da denúncia saindo da estrada rural e acessando a rodovia.

De imediato foi realizada a abordagem ao caminhão próximo ao trevo da cidade de Lidianópolis. Durante a busca pessoal, foi localizado com o motorista do caminhão, uma quantia em dinheiro, e constatado que o baú do caminhão estava vazio.

Questionado sobre o dinheiro, o abordado caiu em contradição nas versões e quando questionado se era ele que estava descarregando o caminhão de cigarro no sítio, assumiu que estava. Inclusive informou em qual carreador estava o sítio.

Diante da situação, as equipes deslocaram no local indicado, sendo possível visualizar um indivíduo adulto sair em disparada sentido ao pasto em uma mata que existe aos fundos do sítio, não sendo possível identificá-lo.

Ao desembarcar das viaturas foi possível visualizar a carga de cigarro que estava acondicionada dentro de um barracão.

Após carregar toda a carga restou contabilizado aproximadamente 474 caixas de cigarros de marcas diversas.

O detido informou que a carga de cigarro era de duas pessoas moradoras de Jardim Alegre, Informou também que havia sido preso pelo mesmo crime no último dia 19 na cidade de Cianorte.

Foi encaminhado o preso e o material apreendido à Delegacia da Polícia Federal de Londrina para as providências cabíveis.