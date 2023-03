PM apreende 2,5 kg de maconha em casa de suspeito de homicídio

Da Redação

Cinco tabletes de maconha foram encontrados dentro de uma mochila

Mais de 2,5 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar, na madrugada deste sábado (11), em Mauá da Serra, norte do Paraná. A droga foi localizada na casa de um suspeito de um assassinato registrado por volta das 21h40 de sexta-feira (10). A droga e o suspeito foram encaminhados à delegacia.

A apreensão ocorreu durante diligências feitas pela PM a fim de localizar o autor do homicídio. Com base em informações repassadas por familiares, de que a vítima teria discutido com uma pessoa por causa de uma dívida de R$ 150, policiais foram até o endereço onde o suspeito mora. No local, a PM flagrou outro homem vestido com uma camiseta vermelha saindo do local de um corredor que dá acesso a casa dos fundos. O homem não acatou a ordem dos policiais e fugiu.

Durante vistoria no imóvel, os policiais localizaram cinco tabletes de maconha dentro de uma mochila, momento que o suspeito de homicídio chegou no local e se apresentou como morador da casa. Questionado sobre a droga, ele relatou desconhecer a procedência.

Ainda conforme a polícia, o homem estava trajando uma blusa cinca com capuz, muito parecida com as vestes do autor de homicídio que aparece nas imagens gravas pela câmera de segurança. O homem e a droga foram encaminhados à delegacia.

