PM apreende 20 litros de herbicida contrabandeado

Da Redação

A Polícia Militar (PM) apreendeu 30 galões e outros 35 pacotes com herbicida contrabandeado do Paraguai, na sexta-feira (29) em Manoel Ribas. Os produtos foram apreendidos durante Operação Bloqueio no trevo de acesso a cidade, no entroncamento da PR 487 com a PR 466.Segundo a PM, foi realizada abordagem de um veículo GM-S10, conduzido por um homem de 30 anos.

No momento em que a equipe policial realizava consulta operacional, um veículo Fiat Strada de cor preta passou em alta velocidade e, ao visualizar a viatura policial, tentou desviar da abordagem, fazendo uma manobra brusca no intuito de acessar a faixa na contramão da rodovia, quase colidindo contra outros veículos.

A polícia conseguiu realizar a abordagem e identificou o condutor de 24 anos. Após buscas, foi encontrado no interior da caminhonete um rádio comunicador acoplado no painel e diversos galões de herbicida cobertos com um pano preto, havendo também outros galões na caçamba da caminhonete e pacotes do mesmo produto que são do Paraguai e de comércio proibido no Brasil. Os 30 galões totalizaram 20 litros de Herbicida ''Paraquat Somax 240'' e 35 pacotes de 2,5 kg cada de Herbicida ''Rainvel XTR''.

O condutor da camionete revelou que os produtos foram pegos em Guaíra e seriam transportados até Ortigueira, e que receberia certa quantia para realizar o transporte. O jovem foi preso e encaminhado a delegacia.