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JOVEM ALTERADO

PM apoia Samu após jovem em surto ficar agressivo com pais em Ivaiporã

Caso aconteceu na noite de domingo (3), na Vila Santa Terezinha, após jovem chegar alterado em casa e tentar sair com carro da família

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 08:57:16 Editado em 04.05.2026, 08:57:13
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PM apoia Samu após jovem em surto ficar agressivo com pais em Ivaiporã
Autor Jovem em surto foi encaminhado a UPA24h pelo Samu - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

Um surto mobilizou equipes do Samu e da Polícia Militar na noite de domingo (3), na Vila Santa Terezinha, em Ivaiporã, após um jovem chegar em casa alterado e se tornar agressivo ao ser impedido pelos pais de sair com o carro da família.

Segundo a Polícia Militar, o Samu pediu apoio da equipe policial por meio da central de atendimento. No local, a mãe relatou que o filho chegou descontrolado e queria pegar o automóvel.

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LEIA MAIS: Ex insiste em contato e mulher aciona PM em Ivaiporã após agressão

No entanto, diante da negativa dos pais, ele surtou e ficou agressivo. Por isso, familiares precisaram contê-lo com ajuda de vizinhos, que foram chamados para auxiliar na imobilização.

Durante a contenção, o jovem sofreu escoriações no rosto. Em seguida, ele recebeu atendimento da equipe do Samu e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã.

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Apesar da situação, não houve necessidade de intervenção policial direta.

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AGRESSÃO Emergência ivaipora POLICIA MILITAR Samu saúde mental
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