PM apoia Samu após jovem em surto ficar agressivo com pais em Ivaiporã

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Um surto mobilizou equipes do Samu e da Polícia Militar na noite de domingo (3), na Vila Santa Terezinha, em Ivaiporã, após um jovem chegar em casa alterado e se tornar agressivo ao ser impedido pelos pais de sair com o carro da família.

Segundo a Polícia Militar, o Samu pediu apoio da equipe policial por meio da central de atendimento. No local, a mãe relatou que o filho chegou descontrolado e queria pegar o automóvel.

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No entanto, diante da negativa dos pais, ele surtou e ficou agressivo. Por isso, familiares precisaram contê-lo com ajuda de vizinhos, que foram chamados para auxiliar na imobilização.

Durante a contenção, o jovem sofreu escoriações no rosto. Em seguida, ele recebeu atendimento da equipe do Samu e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã.

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Apesar da situação, não houve necessidade de intervenção policial direta.

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