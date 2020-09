PM Ambiental multa proprietários por atear fogo em área agropastoril - TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) Ambiental informou que na tarde de sexta-feira (7) a equipe em atendimento a denúncia sistema 181 de corte de árvores nativas em APP, foi constatado queimada em área agropastoril em São Pedro do Ivaí.

Conforme a PM, os responsáveis pela propriedade não possuíam autorização do Órgão Ambiental competente. Diante da observação a equipe iniciou uma vistoria técnica operacional e confrontando com as imagens de satélites, verificando que a área afetada trata se de um local agropastoril de acordo com o CAR e imagens de satélites.

Sendo assim, os proprietários foram autuados por utilizarem fogo para a limpeza do pasto e uma multa no valor de dois mil.