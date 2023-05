PM Ambiental intensifica ações de fiscalização no Rio Ivaí

Da Redação

Com objetivo de coibir a pesca predatória e outros crimes ambientais, o 3º Pelotão da Polícia Ambiental de Apucarana vem intensificando as fiscalizações no Rio Ivaí.

Na quarta-feira (3) foram fiscalizadas as proximidades da ponte do Porto Ubá, a ponte de São João do Ivaí e a balsa e diversos pontos de pesca.

A fiscalização é voltada ao cumprimento da legislação de pesca e à repreensão a pesca predatória.

Segundo a Polícia Ambiental, o rio Ivaí tem uma e uma portaria específica do Instituto Água e Terra (IAT) que regulamenta e define o que é permitido e proibido na prática do seu curso. A portaria ambiental citada é a 219/2022. O rio Ivaí vem ao longo dos tempos sofrendo uma pressão antrópica muito grande, com pesca predatória, diminuição da vegetação em torno da mata ciliar, lançamento de efluentes, condomínios e moradias sem projetos ambientais.

“Com isso é importante a mobilização de toda a sociedade e órgãos ambientais para a manutenção e preservação deste bem natural do Vale do Ivaí”, salienta a PM Ambiental.

