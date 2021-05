PM Ambiental confirma denúncia de desmatamento na região

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar Ambiental (PMA-PR), confirmou nesta quarta-feira (26) a constatação de uma situação de desmate de vegetação nativa no bairro rural Nova Aliança, no município de Ariranha do Ivaí. Segundo relato da PMA, a área comprometida chega a 0,21 hectare de RL e APP (Área de Preservação Permanente) em meio a limpeza de um pasto.

O responsável pelo crime ambiental esteve no destacamento do 3º Pelotão e foi notificado pelo espaço embargado em R$ 1.500.

A Polícia Militar Ambiental recebeu a denúncia através do telefone 181 e organizou a diligência para a confirmação do desmate em área nativa.