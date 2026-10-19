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SAÚDE MENTAL

PM age rápido e salva homem em surto no centro de Borrazópolis

Mãe acionou as autoridades durante a madrugada; vítima estava armada com uma faca, mas rendeu-se após diálogo com os PM e foi levada ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PM age rápido e salva homem em surto no centro de Borrazópolis
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Na madrugada desta segunda-feira (19), a Polícia Militar impediu que um homem tirasse a própria vida em uma residência na região central de Borrazópolis.

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A equipe foi acionada inicialmente para checar uma suposta situação de violência doméstica. No entanto, ao chegar ao endereço, os policiais conversaram com a mãe do rapaz, que relatou que o filho estava trancado dentro de casa, ameaçando a própria vida. Os agentes entraram no imóvel e encontraram o homem segurando uma faca encostada no pescoço. Após a verbalização da polícia, ele acatou as orientações e soltou a arma.

Em conversa com a equipe, o rapaz, que apresentava sinais de embriaguez, afirmou estar descontente com a vida. Ele chegou a desferir socos contra o próprio rosto antes de pegar a faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local para prestar os primeiros socorros ao paciente, que estava em crise, e o encaminhou para atendimento no hospital municipal da cidade.

A mãe do envolvido também estava no local. Visivelmente embriagada, ela confirmou aos policiais que os dois estavam consumindo bebidas alcoólicas juntos quando o filho se alterou e começou a reclamar da vida. A equipe constatou que não houve nenhum episódio de agressão ou ameaça contra a mulher, descartando a violência doméstica inicial. Como havia passado por uma cirurgia recente, os socorristas ofereceram atendimento a ela, mas a mulher recusou e foi orientada no próprio local.

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Atendimento psicológico crise emocional embriaguez e saúde mental intervenção policial prevenção ao suicídio violência domestica
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