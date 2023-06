PM acaba com briga generalizada durante festa junina em Bom Sucesso

Festa junina acontece no ginásio da Rua Nahur Vanzella

Uma briga generalizada foi registrada na madrugada deste domingo (11) durante uma festa junina realizada no centro de Bom Sucesso, no norte do Paraná. Um envolvido identificado pela Polícia Militar (PM) estava bastante ferido e foi encaminhado para receber atendimento médico.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada após receber diversas denúncias de que havia uma grande confusão ocorrendo na festa junina realizada no ginásio da Rua Nahur Vanzella.

Os policiais flagraram várias pessoas se agredindo e outras testemunhas tentando separar a briga. Ao perceberem a presença da PM, os envolvidos saíram correndo, causando um enorme tumulto no evento tinha a presença de crianças e idosos.

Um dos envolvidos, um homem de 31 anos, foi contido pela PM mas como estava bastante ferido, foi encaminhado ao hospital pela ambulância do município. Até a publicação desta reportagem, os outros envolvidos não tinham sido presos. A causa da briga deve ser apucarana.

