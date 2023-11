PM aborda suspeitos de furto com mala cheia de produtos

Dentro da mala haviam diversas camisetas, calças, roupas íntimas, bonés e shorts, todos novos, alguns, inclusive, ainda com etiquetas de preço.

A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul (PR) apreendeu diversos itens de procedência incerta na madrugada desta terça-feira (21) na Rua Luiz Vignoli, no centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais passavam pelo centro da cidade enquanto faziam patrulhamento. Por volta das 04h02, os policiais viram duas pessoas, já conhecidas pelos policiais pela prática de furto. Eles tentaram desviar da equipe policial.

Durante abordagem, os policiais encontraram uma mala preta com os suspeitos. Dentro da mala haviam diversas camisetas, calças, roupas íntimas, bonés e shorts, todos novos, alguns, inclusive, ainda com etiquetas de preço.

Questionados, os suspeitos afirmaram à polícia que encontraram os itens na rua. Diante da situação, a PM apreendeu os objetos, elaborou o boletim de ocorrência e repassou o caso para a Polícia Civil (PC).

