PM aborda carro e encontra armas de fogo e munições

A Polícia Militar (PM) encontrou um revólver calibre 38 e uma espingarda Winchester calibre 44, durante uma abordagem realizada na manhã de quinta-feira (3), em um Ford/Focus com placas de Londrina que transitava com duas pessoas em Faxinal.

O motorista do carro confirmou ser proprietário da arma e foi preso em flagrante, com a passageira não foi encontrado nada de ilícito. O caso aconteceu Rua Yani de Oliveira Munhoz.

De acordo com o boletim de ocorrência, o revolver Taurus .38 foi encontrado em baixo do banco do motoristas, com seis munições intactas. No porta malas foi encontrado a espingarda Winchester que estava desmuniciada. Também dentro do carro foi encontrada em um compartimento embaixo do painel, quatro munições de cal.44, três munições deflagradas e uma intacta.

Ao serem questionados sobre a arma, o motorista alegou que pertencia a ele e que havia comprado em Londrina. Como não tinha autorização para portar armas e nem as munições o homem encaminhado ao hospital para exames de lesão corporal e posteriormente a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.