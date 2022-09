PM aborda carro e apreende arma de fogo, na região

Da Redação

Arma e munições apreendidas

Na noite de domingo (18) a Polícia Militar (PM) de Faxinal, durante abordagem de um carro com placas de Ponta Grossa, encontrou um revólver calibre 22. A ocorrência foi na Rua Antônio Garcia da Costa, nas proximidades do trevo principal.

A equipe estava em patrulhamento pelas proximidades do trevo principal, quando visualizou um GM/Celta branco com placas de Ponta Grossa. Foi realizada a abordagem, onde desceram do veículo dois homens.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado os ocupantes se haveria algo de ilícito no veículo, responderam que não.

Foi então realizada a busca veicular, e encontrado um revólver argentino Doberman .22 LARGO, calibre .22LR, inox, com cabo de madeira, com capacidade para 10 munições, carregado com cinco munições CBC intactas.

Em consulta ao sistema SESP/investigação consta débitos no veículo desde o ano de 2018. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos envolvidos por porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido. Eles foram encaminhados a 53ª Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para providências.

