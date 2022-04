Plantio de milho atinge 50% da área na região de Ivaiporã

Da Redação

No final da semana passada, o plantio de milho segunda safra (milho safrinha) nos 15 municípios da área do Núcleo Regional de Ivaiporã da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) atingiu 50% da área estimada para a cultura.

Nesta temporada, conforme estimativa do Departamento de Economia Rural (Deral), o milho safrinha deve ser plantado em área de 91 mil hectares, 4% frente à temporada anterior, de 89 mil hectares.

Segundo o engenheiro agrônomo do Deral, Sergio Carlos Empinotti, o aumento de área do milho safrinha se deve a aproveitamento de área de café e de pasto, devido as geadas do ano passado.

Com melhores preços em relação a safras anteriores, os produtores estão animados. Nesta sexta-feira o grão estava cotado em R$ 97,00 a saca de 60 quilos. No ano passado, nesta mesma época o milho safrinha estava cotado em R$ 73,00.

Empinotti comenta que o rendimento médio para a safrinha de milho, dependerá do volume de chuvas a ser registrado. A média histórica da regional para o grão é de 242 sacas por alqueire.

“Em condições climáticas normais daqui para frente, quem plantou neste período até agora, deve colher acima de 240 sacas por alqueire. Quanto mais cedo o produtor planta a segunda safra, mais chances de pluviometria ele vai ter e menos risco de geada. Consequentemente maior produção e mais renda”, comentou Empinotti.

No momento, as lavouras se encontram em boas condições, 90% da área plantada está em fase de germinação e 10% em crescimento vegetativo.