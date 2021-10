Da Redação

Planos operacionais de regiões turísticas são atualizados

Os planos operacionais das 15 regiões turísticas (RTs) do Paraná, incluindo o Norte do Paraná e Vale do Ivaí, passam por atualização. O trabalho é realizado pela Paraná Turismo e conta com a parceria das Instâncias de Governança Regionais (IGRs), através de oficinas com a participação de representantes de prefeituras, do setor turístico e do Governo do Estado, realizadas em todas RTs.

As IGRs são organizações com participação do poder público e de atores do setor privado, com envolvimento municipal. Elas têm o papel de coordenar e fomentar o que foi definido na Política Estadual do Turismo.

As atividades de atualização dos planos começaram no mês de julho e seguem até dezembro deste ano. A primeira foi na Região Turística Sul do Paraná, a mais recente criada no Estado. As oficinas também já aconteceram nas Rts dos Campos Gerais, Vales do Iguaçu (Sudoeste) e Região Riquezas do Oeste. Estão programadas para ainda este mês nas regiões do Vale do Ivaí, Norte Pioneiro, Norte do Paraná, Corredores das Águas, Terra dos Pinheirais, Entre Matas e Morros e Rios.

A atualização dos planos operacionais faz parte do Masterplan Paraná Turístico 2026: Pacto para um Destino Inteligente, programa responsável por colocar em prática a Política Estadual de Turismo e que foi consolidado pelo Conselho Paranaense de Turismo (Cepatur).

O objetivo principal dos trabalhos é monitorar e avaliar se os objetivos, estratégias e macroprogramas dispostos na concepção do Paraná Turístico 2026 seguem no caminho desejado, que é transformar o Estado em um Destino Turístico Inteligente.

Um destino turístico inteligente é definido como espaço turístico inovador, consolidado sobre uma infraestrutura tecnológica de vanguarda, que garante o desenvolvimento sustentável do território, facilita a interação do visitante com o entorno e incrementa a qualidade da sua experiência no destino e a qualidade de vida dos residentes.

Para a assessora técnica da Paraná Turismo, Priscila Cazarin Braga, a principal missão desses eventos é rever o que foi construído a partir de 2016 com o Masterplan. “É momento para revisarmos o que foi construído como uma política de estado para o turismo paranaense”, diz. "O Paraná sai à frente quando se trata de política de estado para o turismo. Já temos uma política estadual consolidada desde o ano de 2008 e um plano com estratégias para os próximos anos".

REPERCUSSÃO – A Região Vales do Iguaçu, que tem como sede Francisco Beltrão, já recebeu a oficina de atualização e, de acordo com Célio Boneti, diretor da Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste - IGR Vales do Iguaçu, os objetivos foram alcançados. “O encontro oportunizou e contribuiu para o fortalecimento e relacionamento da IGR com os municípios, além das organizações parceiras e dos empresários dos segmentos turísticos aqui da região”, disse.

VISÃO - O Masterplan Paraná Turístico tem como horizonte o ano de 2026. A expectativa é de que, até lá, o Paraná seja reconhecido nos mercados nacional e internacional como um destino inteligente e inovador. Para isso, o programa atua com base na melhoria contínua da promoção do turismo, valorizando e respeitando as características de cada região. São discutidos programas, projetos e ações que permitam que cada região possa alcançar suas respectivas metas. Depois, o material resultante são atrelados para formar macroações estruturantes.