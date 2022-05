Placas da rota do cicloturismo são furtadas em Borrazópolis

Da Redação

Pelo menos seis placas indicando o mapa e rota do cicloturismo em Borrazópolis foram furtadas. A informação foi confirmada pelo presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Turismo (Amuvitur), Fábio Couto Rosa. As placas foram afixadas pela pela prefeitura, com apoio do Governo do Estado, através da Paraná Turismo.

Elas estavam instaladas na Estrada do Bairro Café do Norte, zona rural da cidade, até o local conhecido como "Volta da Cobra". As placas indicam que o município faz parte do projeto de Cicloturismo e também serve como indicação da rota a ser seguida.

"Peço a quem as levou, por um motivo ou outro, que faça a devolução. Além da placa, levaram também as madeiras tratadas, que faziam a sustentação", disse Couto.

Ainda, segundo ele, o material usado na confecção, eram plásticos, latas, papeis e outros, que foram coletados durante as pedaladas e, portanto, foram reciclados.

CICLOTURISMO

O Circuito de 210 quilômetros de extensão, já foi todo sinalizado. Conhecido como Circuito Ivaí Adventure, envolve trechos nos municípios de Ivaiporã, Ariranha do Ivaí, Rio Branco do Ivaí, Grandes Rios, Borrazópolis, Lidianópolis, Jardim Alegre e outros municípios. Todo o circuito já está devidamente sinalizado, com placas indicativas nas encruzilhadas das trilhas e estradas rurais e dezenas de totens com bombas de encher pneu e ferramentas para primeiro atendimento dos ciclistas.

