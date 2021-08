Pitbull solto na rua termina em desavença entre vizinhas

Da Redação

Na terça-feira (17), a equipe de serviço da PM foi acionada para atender uma situação de ameaça na Rua Projetada, no Conjunto João Simão em São João do Ivaí, após um cachorro Pitbull avançar em uma criança.

No endereço, em contato com uma das partes envolvidas, ela disse que se desentendeu com a vizinha, pois a mesma tem um Pitbull, e que frequentemente o cachorro fica solto. Pela manhã, o animal estava solto na rua d teria avançado contra a filha, porém não chegou morde-la.

Disse ainda que foi tirar satisfação com a vizinha e que ela teria achado ruim e acionado a equipe.

Foi feito contato com a outra parte envolvida que disse que seu animal de fato teria fugido e avançado contra a criança, e se justificou dizendo que pelo cachorro ser forte e o portão da casa estar danificado ele consegue fugir, porém disse que se sentiu ameaçada pelos dizeres da outra parte que falou “’vou ter que matar esse cachorro, e agredir a dona’’.

Diante disso, ela foi orientada das responsabilidades legais que tem em relação ao cachorro, sendo que ela se comprometeu a tomar medidas para que o cachorro não escapasse novamente.