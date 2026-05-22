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Pitbull solto ataca moradores e mobiliza PM e Bombeiros em Ivaiporã

Animal escapou de uma casa na Vila São José e também avançou contra um bombeiro durante o atendimento da ocorrência

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 11:05:39 Editado em 22.05.2026, 11:05:34
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Pitbull solto ataca moradores e mobiliza PM e Bombeiros em Ivaiporã
Autor Pitbull escapou de uma residência e mobilizou equipes na Vila São José - Foto: Reprodução/Pixabay/Ilustração

Um pitbull solto atacou moradores e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na tarde de quinta-feira (21), em Ivaiporã. O caso aconteceu na Rua São Sebastião, na Vila São José, após o animal escapar de uma residência e circular pela via pública.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom para prestar apoio aos bombeiros. No local, um sargento relatou que o cachorro estava agressivo e avançava contra pessoas que passavam pela rua.

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Os bombeiros conseguiram conter o pitbull e fazer com que ele retornasse para a casa de onde teria saído. Durante a ação, porém, o animal também avançou contra a perna de um dos bombeiros.

Conforme o boletim de ocorrência, o ataque não causou ferimentos graves. Mesmo assim, o bombeiro decidiu registrar a situação para evitar novos casos envolvendo o animal.

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O tutor do cachorro foi identificado, advertido e orientado pela equipe policial. A ocorrência foi registrada pela PM como omissão de cautela.

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