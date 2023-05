Pitbull fica agressivo e ataca os próprios donos em Manoel Ribas

Da Redação

Três pessoas de uma mesma família ficaram feridas, após serem atacados por um cachorro Pitbull em uma casa na Rua Tiradentes, no bairro Santa Rita, em Manoel Ribas. O animal era dos moradores e tinha acesso livre na residência.

De acordo com as informações, o dono da residência acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no início da madrugada desta quinta-feira (11), por volta das 00h30, após o ataque do animal.

De acordo com as informações, quando os familiares foram atacados o dono da casa conseguiu trancar os familiares dentro do banheiro para protegê-los. O cão ficou solto dentro da residência. Nenhum dos outro cômodos da casa tinha porta.

A Defesa Civil também foi acionada para fazer a remoção do animal e dar apoio à ocorrência. Os profissionais da Defesa Civil conseguiram encurralar o animal em um canto da casa, sendo então possível fazer a retirada das vítimas do local.

De acordo com registro do Corpo de Bombeiros um homem de 27 anos e uma mulher 23 anos tiveram ferimentos moderados. Uma idosa de 66 anos teve ferimentos leves. Um bebê, de 2 anos, conseguiu ser protegido e saiu ileso.

O Samu encaminhou os feridos para o Hospital Santo Antônio de Manoel Ribas para atendimento médico.

* Com informações NH Notícias

