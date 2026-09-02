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ATAQUE DE CACHORRO

Pitbull escapa de quintal e mata cachorro em Ivaiporã

Ataque aconteceu no Jardim Nova Porã; animal de menor porte estava sozinho na residência quando foi atacado.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pitbull escapa de quintal e mata cachorro em Ivaiporã
Autor Ocorrência foi na tarde de terça-feira (1º), no Jardim Nova Porã - Foto: Imagem ilustrativa/Pixabay

Um pitbull escapou de um quintal atacou e matou um cachorro de menor porte na tarde de terça-feira (1º), no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã. A Polícia Militar atendeu a ocorrência após o ataque e registrou o caso como omissão de cautela na guarda de animais.

Segundo relato a PM, o pitbull escapou do quintal e entrou na residência vizinha. No local, atacou o cachorro de menor porte que estava na casa.

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A tutora do animal estava trabalhando no momento dos fatos. Por isso, não havia ninguém na residência quando o ataque aconteceu.

A equipe policial tentou socorrer o cachorro e levaram o animal até um hospital veterinário. No entanto, o cachorro já estava morto quando chegou ao atendimento.

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Diante da situação, a Polícia Militar lavrou um termo circunstanciado contra a responsável pelo pitbull.

As partes foram orientadas sobre as providências cabíveis.

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ataque de animais ivaipora omissão de cautela PITBULL segurança animal veterinario
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