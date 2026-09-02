Pitbull escapa de quintal e mata cachorro em Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ataque aconteceu no Jardim Nova Porã; animal de menor porte estava sozinho na residência quando foi atacado.

Um pitbull escapou de um quintal atacou e matou um cachorro de menor porte na tarde de terça-feira (1º), no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã. A Polícia Militar atendeu a ocorrência após o ataque e registrou o caso como omissão de cautela na guarda de animais.

Segundo relato a PM, o pitbull escapou do quintal e entrou na residência vizinha. No local, atacou o cachorro de menor porte que estava na casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Ivaiporã: confira a previsão do tempo nesta quarta-feira (2)

A tutora do animal estava trabalhando no momento dos fatos. Por isso, não havia ninguém na residência quando o ataque aconteceu.

A equipe policial tentou socorrer o cachorro e levaram o animal até um hospital veterinário. No entanto, o cachorro já estava morto quando chegou ao atendimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante da situação, a Polícia Militar lavrou um termo circunstanciado contra a responsável pelo pitbull.

As partes foram orientadas sobre as providências cabíveis.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos