Pitbull ataca mulher que tentava separar briga de cães em Jandaia do Sul

Caso ocorreu na região central da cidade após os animais serem deixados soltos na rua sem a supervisão dos donos

Uma mulher de 47 anos ficou ferida após ser mordida por um cachorro da raça Pitbull na quinta-feira (15), no centro de Jandaia do Sul. O ataque ocorreu enquanto a vítima tentava apartar uma briga entre o animal e outro cão de menor porte.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, os dois cachorros estavam soltos na Rua Paião, sem a presença de seus tutores, quando começaram a brigar. Ao ouvir a confusão, a mulher tentou intervir para afastar os animais, mas acabou sendo atacada pelo Pitbull.

Logo após o incidente, uma jovem de 22 anos, responsável pelo Pitbull, recolheu o animal para dentro de sua residência. O dono do outro cão envolvido, um homem de 55 anos, também apareceu e recolheu seu animal. Quando os policiais chegaram ao endereço, os cachorros já não estavam mais na rua.

A Defesa Civil e a equipe municipal de proteção animal foram acionadas para prestar socorro e o devido atendimento à mulher ferida. O cão de menor porte também se machucou na briga e precisou receber atendimento veterinário ainda no local da ocorrência.

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A Polícia Militar conversou com os responsáveis pelos cachorros e alertou a tutora do Pitbull sobre as regras de segurança e a importância da posse responsável. Todos os envolvidos foram registrados na ocorrência e receberam orientações sobre as medidas legais cabíveis para a situação.