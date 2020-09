Pistola e coldre de revólver são apreendidos pela PM em Califórnia - TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana cumpriu mandado judicial nesta quinta (6), na Rua América, em Califórnia, quando foi apreendido um simulacro de pistola Taurus PT 92 AF calibre 9mm Parabellum e um coldre de revólver.

Após receber diversas denúncias sobre tráfico de drogas, a PM cumpriu um mandado de busca e apreensão em Califórnia. Quando os possíveis traficantes ouviram a polícia chegando ao local, de acordo com o boletim, foi possível ouvir barulho de descarga de banheiro e correria dentro da casa.

No quarto do homem já conhecido pela polícia por tráfico de drogas, de acordo com o boletim, foi encontrado o simulacro e coldre. Todos foram orientados pela PM e os objetos apreendidos, e levados para a Polícia de Marilândia do Sul.

Conforme a PM, o advogado da família compareceu à unidade policial e pediu informações sobre a ação realizada e foi orientado.