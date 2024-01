Pista molhada causou acidente do prefeito de Marilândia, diz PRF

A pista molhada devido a chuva foi o fator determinante para o acidente envolvendo o prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda. É o que conclui o laudo pericial realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta quarta-feira (3).

continua após publicidade

Conforme a PRF, o prefeito passou por teste do etilômetro que deu negativo para o consumo de álcool. Segundo a PRF, o veículo aquaplanou e saiu da pista, devido ao volume de chuva registrado no dia do acidente. "Conforme constatado em perícia de local de acidente, concluiu-se que o fator determinante para o acidente foi o acúmulo de água sobre o pavimento. Sem sinais de embriaguez ou de uso de substâncias psicoativas. Foi possível realizar teste do etilômetro, o condutor não se recusou a realizar o teste, com resultado obtido de 0,00 mg/l", consta no laudo.

- LEIA MAIS: Após receber alta, prefeito de Marilândia do Sul agradece orações

continua após publicidade

Após sair da pista, o veículo bateu e desceu por um barranco, caindo em um brejo. O socorro foi bastante rápido. Logo após a remoção da família, o veículo ficou quase submerso pela água. Além do prefeito, estavam na caminhonete a sua esposa, Daiane Delamico Takeda e os filhos, de 1 e 5 anos. As crianças estavam corretamente na cadeirinha e não sofreram ferimentos.

"Foi um livramento em nossas vidas. Meus filhos não sofreram nada, que é o mais importante. Eu e minha esposa quebramos alguns ossos, mas isso se recupera, estamos gratos a Deus pelo livramento. Gratos pelo atendimento recebido, pela agilidade. Obrigado a todos pelas orações e pela preocupação", disse Aquiles Takeda.

O prefeito e a esposa ficaram internados cinco dias e agora estão em casa. A primeira-dama sofreu duas fraturas no cóccix e segue com boa recuperação. Takeda sofreu quatro fraturas no braço, região do ombro direito e fratura na coluna dorsal. Ele passou por cirurgia e está com o braço imobilizado, usando colete para a recuperação da coluna.

Siga o TNOnline no Google News