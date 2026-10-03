Pista é liberada após acidente que matou ciclista em Jandaia do Sul

A BR-376 foi totalmente liberada em Jandaia do Sul, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A rodovia havia sido interditada nos dois sentidos após um grave acidente que matou um ciclista na manhã deste sábado.

A ocorrência foi registrada no trecho do contorno de Jandaia do Sul, nas proximidades da entrada para a Estrada Dourados. O acidente envolveu uma carreta bitrem carregada com etanol, que pegou fogo após a ocorrência.

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-LEIA MAIS: Ciclista morre após acidente com carreta carregada de etanol em Jandaia do Sul (PR)



De acordo com as informações iniciais, um ciclista morreu no local. As circunstâncias exatas do acidente ainda são apuradas pelas autoridades.

Até o momento, não foi confirmado se a vítima foi atropelada pelo veículo de carga ou se a carreta tombou sobre ela durante o trajeto. Após o acidente, o bitrem carregado com etanol pegou fogo. As chamas atingiram grandes proporções e também alcançaram a vegetação às margens da rodovia.

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Equipes do Samu, da concessionária responsável pelo trecho e da Defesa Civil foram mobilizadas para atender a ocorrência e controlar os efeitos do incêndio. Com a conclusão dos trabalhos no local, a PRF informou a liberação total da pista. As autoridades ainda devem apurar as circunstâncias do acidente.







