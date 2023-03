Piso salarial da enfermagem em Jardim Alegre será votado na segunda

Da Redação

Câmara de Vereadores de JardimAlegre

Vereadores de Jardim Alegre votam na segunda-feira (27), às 20 horas, em sessão ordinária, Projeto de Lei de autoria do executivo com o piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem.

“O piso nacional da enfermagem será implantado em todo o país, e estamos antecipando porque precisávamos organizar o nosso hospital. Se nós implantássemos o piso sem algumas mudanças com certeza não teríamos condições de continuar com o hospital em funcionamento. Nossa secretária (Silvia Bogo) fez essa conversa com o pessoal, propondo algumas mudanças, eles aceitaram e então encaminhamos o projeto para que seja aprovado pelos vereadores”, destacou o prefeito José Roberto Furlan.

Conforme a secretária municipal de saúde Silvia Bovo com o piso nacional, o salário do enfermeiro passará de R$ 3.700,00 para R$ 4.750,00. Já o técnico de enfermagem receberá 70% do piso do salário do enfermeiro, ou seja, R$ 3.325,00.

“Hoje o nosso hospital é referência cirúrgica para a região. O serviço vem sendo crescente e houve a necessidade de contratar mais profissionais. Para que isso pudesse acontecer, apresentamos a proposta de reorganizarmos o fluxo de trabalho com algumas mudanças dentro da escala e assim acrescentar mais profissionais, e com isso, vamos conseguir ter um fluxo mais alinhado. O salário base do enfermeiro era R$ 3.700,00, porém, se gerava bastante hora extra que acaba impactando diretamente no índice. Com a reorganização da escala conseguimos adequar o piso a lei federal”, explicou Silvia.

O requerimento junto a prefeitura para que fosse realizado o estudo de viabilidade para que o município acompanhasse o piso salarial nacional foi do presidente da Casa de Leis José Carlos Barbosa (Cidadania), o Zé Careca e da vereadora Pricila Bogo (PSB).

“Na última sessão foi feita a leitura do projeto. Acredito que vai passar sem problemas algum. A primeira votação será agora na segunda-feira e após aprovado na segunda votação, será encaminhado para a homologação do prefeito”, completou Zé Careca.

