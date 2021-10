Piscina no Centro Juventude terá aquecimento e cobertura

Da Redação

A previsão é reinaugurar a piscina com as benfeitorias em abril de 2022

Durante visita ao Centro da Juventude, o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil anunciou que a piscina será aquecida e terá coberta com recursos liberados pelo deputado federal Sérgio Souza, no valor R$400 mil, a pedido da ex-diretora do Departamento de Assistência Social, Gertrudes Bernardy – atual presidente da Câmara de Vereadores.

continua após publicidade .

O prefeito Carlos Gil explicou que a água da piscina é muito fria. Por isso, os adolescentes atendidos pelo Centro da Juventude utilizam apenas 3 meses por ano. Com o aquecimento, que será solar e a lenha, e a cobertura o espaço poderá utilizado independente da estação do ano. A previsão é reinaugurar em abril de 2022.

“A Prefeitura elaborou os projetos e, após a obra, os idosos poderão fazer hidroginástica ou quem necessita de reabilitação, o que é gratificante para administração municipal poder proporcionar atividades que melhoram a qualidade de vida dos adolescentes e idosos”, afirmou Carlos Gil.

continua após publicidade .

Segundo o prefeito será necessário investir recursos do município na ordem de R$350 mil para executar obras de melhoria no teto, pintura das paredes, troca de pisos e reforma de vestiários e banheiros devido à falta de manutenção entre 2017 e 2020.

Os recursos, que totalizam R$750 mil, estão em conta para licitar a obra. Parte do valor é decorrente da emenda do deputado federal Sérgio Souza e o restante dos recursos da Prefeitura.

A diretora do Departamento de Assistência Social, Flávia Kuss, disse que as obras de melhorias permitirão aumentar o número de pessoas atendidas, enquanto a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, comentou que é a única piscina semiolímpica no Vale do Ivaí, o que irá facilitar a realização de competições.

O Centro da Juventude também foi visitado pelo vice-prefeito Marcelo Reis, diretores dos Departamentos de Obras, Agricultura e Viação, Bruno Montoro, Estela Guisi Bagio Zanetti e Ilson Gagliano, e pelos vereadores Emerson Bertotti e José Maurino Carniato.