Pipa com linha de cerol corta cabo de internet em Jardim Alegre

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma ocorrência de dano foi registrada na Rua Projetada, emJardim Alegre, onde um cabo de fibra óptica, utilizado em uma residência foi cortado por pipa com linha de cerol. O caso foi na tarde de quinta-feira (23), por volta das 15h30.

continua após publicidade .

A Polícia Militar foi chamada para o endereço e em contato com o solicitante, ele contou que estava em sua residência, quando ouviu barulhos do lado externo de sua casa, e percebeu que o sinal de internet havia caído.

Quando saiu para o quintal da residência, viu crianças tentando retirar do telhado de sua casa uma pipa que estava com linha com cerol, e que a linha havia cortado o fio da internet.

continua após publicidade .

Ao falar com as crianças que acionaria a PM, elas se evadiram do local, restando o dano na casa. Diante dos fatos, o solicitante foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis perante a situação.

Alerta

A Polícia Militar alerta que brincadeiras com pipas oferecem risco a crianças e adultos se praticadas próximas à fiação elétrica. A situação torna-se ainda mais grave quando as pessoas decidem usar linhas com cerol, o que é proibido por lei.

As linhas com cerol são altamente cortantes e podem causar feridas graves a terceiros e aos próprios usuários do artefato.