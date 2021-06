Pioneiro de Faxinal morre por complicações da covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Mais um família de Faxinal está de luto por conta da Covid-19. Na manhã desta terça-feira (1º), a vítima foi o pioneiro Genipo José dos Santos, conhecido também como Genipel.

Ele chegou a ser internado para o tratamento da doença, mas não resistiu às complicações geradas pela covid.

Genipo é pai do Alex da Vidraçaria e deixa familiares e amigos na cidade. A família não divulgou informações sobre o sepultamento.

Com informações do Giro do Ivaí.