Pioneira, prima da jornalista Maju Coutinho, morre em Borrazópolis

A pioneira da cidade de Borrazópolis Marina Coutinho, de 83 anos, faleceu neste domingo, 03, no Hospital da Providência, em Apucarana, onde estava internada para tratar problemas de saúde. Marina era prima da jornalista Maju Coutinho da Rede Globo. As informações são do portal Repórter do Vale.

Conhecida como Ministra Marina, ela era moradora do Bairro Patinhos em Borrazópolis, responsável pela Igreja Católica do local e uma pessoa muito querida pela comunidade.

Segundo familiares, ela estava enfrentando alguns problemas de saúde e infelizmente acabou não resistindo.

As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.