Pioneira morre aos 77 anos em Borrazópolis

Na manhã desta terça-feira (25), morreu a pioneira de Borrazópolis Aparecida Checon Razaboni, aos 77 anos.

Segundo familiares, ela passou mal, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal, mas acabou falecendo.

Conhecida como “Dona Cida”, ela deixa esposo, três filhos e muitos amigos.

O local e horário do velório ainda não foram definidos.

Com informações do Repórter do Vale.